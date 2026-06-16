俳優の橋本環奈が、データカードダス『アイカツ！アンコール』のレジェンドコラボパートナーに就任した。さらに、橋本が起用された『アイカツ！アンコール』の新キービジュアルが公開された。【写真】優美なドレス姿！公開された橋本環奈『アイカツ！』全身ビジュアル橋本は、2014年にもデータカードダス『アイカツ！』にてスペシャルコラボパートナーを担当し、コラボパートナーとしては2回目の就任。今回公開したキービジュ