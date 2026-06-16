サッカー「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。NHK総合やDAZNで放送されたが、次のチュニジア戦は21日午後1時にキックオフで、試合の様子は日本テレビ系、NHK BS、DAZNで放送される。【動画】本田圭佑の名実況（笑）気持ちが良い！オランダ戦のゴールシーン日本テレビでは、解説は本田圭佑(日本戦スペシャルアンバサダー)、現地スタジオは槙野智