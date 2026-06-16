漫画雑誌『ハーレクインオリジナル』が、7月号をもって休刊したことを発表した。「月刊HQ comic」として2008年1月に創刊して約18年半の歴史に幕を下ろした。今年に入り、『どこでもヤングチャンピオン』や『月刊コミックガーデン』も休刊しており、漫画誌の休刊が相次いでいる。【画像】『ハーレクインオリジナル』休刊の経緯全文『ハーレクインオリジナル』の公式サイトでは、「『月刊HQ comic』として2008年1月に創刊して約1