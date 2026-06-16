新潟県内の労働組合の関係者などが新潟市の中原八一市長のもとを訪れ、最低賃金の引き上げに向けた働きかけを求めました。 6月15日、連合新潟の関係者が新潟市の中原八一市長に手渡したのは、最低賃金の引き上げに関する要請書です。 【連合新潟小林俊夫 会長】 「最終的には実質賃金がプラスにならないことにはいくら賃上げしても意味がないとは言わないが、そこは大事」 県内では去年、最低賃金が985円から1050円に引き上