韓国ドラマ『梨泰院クラス』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』に出演する俳優キム・ドンヒが、7月25日に日本ファンミーティングを開催することが決定した。【画像】『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』にも出演したキム・ドンヒキム・ドンヒは、2018年、ウェブドラマ『A-TEEN』でデビューし、19年には日本でも話題となり何度も再放送されている『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』、同年好評に付き続編が制作された『A-