「北中米Ｗ杯・１次リーグＧ組、イラン代表２−２ニュージーランド代表」（１５日、ロサンゼルス）イラン情勢を巡って出場が危ぶまれていたイラン代表が初戦に臨み、ニュージーランドと引き分けた。Ｗ杯はここまで韓国、豪州が勝利し、日本、サウジアラビアが引き分けとしており、無敗が続いている。前半７分に先制を許したが、同３２分に３度目の出場となった３６歳のベテランＤＦレザイアンが右足で決めて同点。後半も９分