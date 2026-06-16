１５日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、とし子ママが入所する施設の介護士・大樹（伊能昌幸）が大活躍。あまりの活躍っぷりにネットは「ちょっと怖い」の声が上がった。この日の「銀河の一票」では、あかり（野呂佳代）が告示日の前日にとし子ママ（木野花）に玉子サンドを届けにいく。パンフレットを見せると、それを見ていた介護士の大樹が「あ、そっか。明日ですね」と声を掛け「俺、もうすぐあがり