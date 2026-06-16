2026年7月7日（火）夜9時より放送を開始する、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season7』の参加メンバーが発表された。【映像】胸元あらわ！圧倒的肉体美を持つ水着美女たち『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わ