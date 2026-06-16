株式会社ビオスタイルが運営する複合型商業施設GOOD NATURE STATIONは、京都府立植物園との2年ぶり2度目のコラボレーションとなる特別展『出張植物園2026〜まちなかに、植物園がやってくる〜』を2026年7月1日（水）〜9月30日（水）に開催する。「生物多様性の保全」を共通のゴールに掲げ、京都府立植物園による専門的な「種の保存」活動と、当施設が開業時より取り組む「都市における里山の生態系再現」という2つのアプローチを交