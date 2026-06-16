サントリー登美の丘ワイナリー(山梨県甲斐市)は7月10日〜8月30日の金・土・日・祝日限定で、「夏のスパークリングワイン体験 〜泡と涼を愉しむひととき〜」を開催する。同イベントは、夏に楽しみたいスパークリングワインの魅力を紹介する体験型企画。日本固有品種「甲州」を使用したサントリーのスパークリングワインについて、製法やこだわりを学びながら試飲できる。開催期間は7月10日から8月30日までの金・土・日・祝日。開催