ヘンリー王子はＮＢＡファイナル第５戦を単独で観戦したが、メーガン妃は、王子の座席配置が気にいらなかったと伝えられている。英紙エクスプレスが１５日、報じた。ヘンリー王子は現地時間１３日、テキサス州サンアントニオのフロストバンクセンターで行われたニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズのＮＢＡファイナル第５戦を単独でサプライズ観戦した。コラムニストのロブ・シューター氏によると、メーガン妃は