サッカー元日本代表の前園真聖氏、森岡隆三氏、井原正巳氏、太田宏介が１６日までに公開されたユーチューブチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」に出演。北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンの今後を占った。日本はグループＦで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組。１５日のオランダ戦は２―２の引き分けに終わった。４者が思わず「イヤだな〜」と声を漏らしたのは、２６日に対戦するスウェーデン。森岡氏