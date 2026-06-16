カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）に本拠地シカゴで行われたロッキーズ戦に今季メジャー初、自身初のサイクル安打を逆順で達成した。「１番・中堅」で先発出場したはＰＣＡは初回先頭で右腕ロレンゼンのカウント２―１からの４球目、真ん中低めの９０・３マイル（約１４５・３キロ）のカットボールを捉え、角度２８度、打球速度１０６マイル（約１７０・６キロ）で中堅