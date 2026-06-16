高校生や専門学校生に、建設業界の魅力を知ってもらうための職業体験イベントが16日、福岡市で開かれています。 福岡市博多区で開かれているこのイベントは、若手の人手不足が深刻化している建設業界に多くの学生を呼び込もうと、県内の建設関連会社67社が合同で実施しました。県内の高校や専門学校などからおよそ850人の学生が参加し、会場に設けられた24のブースで、建設に関連する様々な仕事を体験しました。■高校