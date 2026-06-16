主力の抗がん剤が特許切れへ 「”尖った創薬企業”として進化していくために戦略的な取り組みを続けていく」――。こう強調するのはエーザイ代表執行役専務COO兼チーフグロースオフィサーの内藤景介氏だ。 同社は3カ年計画を公表。2028年度の数値目標として売上収益1兆円、コア営業利益900億円を掲げた。成長の中核は主力3薬だ。認知症薬の「レカネマブ」、不眠症治療薬の「デ