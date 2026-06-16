北九州市の小学生が16日、田植えに挑戦し、泥の感触に歓声を上げました。 靴下で田んぼに入り、土の感触に思わず声を上げる子どもたち。田植えを体験したのは、北九州市小倉南区の徳力小学校の5年生73人です。小学校の近くの田んぼで、地元の農家に教わりながら「元気つくし」の苗を手で植えていきました。■小学生「にゅるっとして気持ちいいです。農家がいつも、こんな泥だらけになってまでするのがすごいと思いました。」