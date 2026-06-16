岐阜県の長良川鉄道は、イベント開催の費用などとして集めたクラウドファンディングの支援金244万円余りが、運営会社から支払われていないと明らかにしました。美濃加茂市と郡上市の間およそ72kmを結ぶ長良川鉄道は去年、新型車両のグッズ製作や出発式の費用として、クラウドファンディングで寄付を募り、194人からおよそ244万円を集めていました。しかし、プラットフォームを運営する会社からは入金予定日を過ぎても