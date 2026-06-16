愛知県岡崎市で、ユニークな動きや音で楽しむ木のおもちゃの体験型企画展が開かれています。会場のおかざき世界子ども美術博物館には、愛知教育大学の教授でおもちゃデザイナーの樋口一成さんが考案した木のおもちゃ45点が展示されています。樋口さんのおもちゃは、温かみのある肌ざわりに加え、子供の手が届く高さを意識して作られていて、ユニークな動きとリズミカルな音が遊ぶ楽しさを誘い、愛知県産ヒ