１６日前引けの日経平均株価は前営業日比８３円０８銭安の６万９２３４円４２銭と小幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１９５０万株、売買代金概算は５兆６５２３億円。値上がり銘柄数は４３３、対して値下がり銘柄数は１０８０、変わらずは５０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は売り買い拮抗のなか、日経平均は狭いゾーンで一進一退となった。これまで大相場の牽引役を担っていたＡＩ・半導体関