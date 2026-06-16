テクニカルポイントドル円１０日移動平均銭前後での推移 161.81エンベロープ1%上限（10日間） 160.78ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.2110日移動平均 160.11現値 160.09一目均衡表・転換線 159.7221日移動平均 158.69一目均衡表・基準線 158.65ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.60エンベロープ1%下限（10日間） 158.02100日移動平均 157.88