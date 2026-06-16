Googleは、Chromeの拡張機能フレームワークをManifest V2からManifest V3へ移行し、旧仕様のサポートを段階的に終了しています。この変更により、uBlock Originのような主要な広告ブロック拡張機能は、Chrome上で従来の仕組みを維持しにくくなっています。Chrome update will soon disable adblockers for good | Cybernewshttps://cybernews.com/security/chrome-update-disables-adblockers-manifest-v3/Google Chrome update wi