１４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に俳優の賀来賢人が出演。占い師の彌彌告（みみこ）さんが賀来を占った。彌彌告さんが占い結果から「（恋愛や結婚を）そこまで重視してなかったりとか、優先順位が高くなかったりとかっていうことになる」と話すと、賀来は不安そうに「大丈夫ですか？これオンエアしても」と反応。彌彌告さんは「大丈夫です」と返事をした後、「家庭内でいかにコミュニケーシ