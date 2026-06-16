タレントの大竹まことが１６日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。大竹は１５日の生放送で「申し訳ないと思うんですが…まぁ…いろいろ調べなくちゃいけないことがたくさんありまして、明日、一日、病院に缶詰になるみたいで」と１６日の番組を休むことを告知していた。１７日の生放送には出演することも伝えていた。この日は、火曜パートナーで