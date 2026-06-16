◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組イラン２―２ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク８５位のニュージーランド代表は、同２０位のイラン代表と対戦し、２―２で引き分けた。ＭＦジャストが２度の右足ジャストミートのシュートを放って２ゴールを決めたが、２―１の後半３２分にイランＤＦレザイアンのゴールで追いつかれた。試合は前半からボール支配率は拮抗（きっこう）し、オープンな展開