◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組イラン２―２ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク２０位のイラン代表は、同８５位のニュージーランド代表と対戦。前半７分に先制を許したものの、同３２分にＤＦレザイアンのゴールで同点に追いついた。さらに後半９分に再びリードを許したものの、同１９分、クロスにＭＦモヘビが頭で合わせて同点ゴール。終盤もゴールに迫ったが、引き分けのまま試合終了とな