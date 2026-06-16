◇W杯北中米大会1次リーグG組ニュージーランド 2―2 イラン（2026年6月15日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組のニュージーランド―イランが15日（日本時間16日）、ロサンゼルス競技場（ソフィスタジム）で行われ、4大会ぶり出場のニュージーランドは2―2（前半1―1）で引き分けてW杯初勝利を逃した。開始7分、敵陣でFWウッドが2度のポストプレーでボールを収め、パスを受けたMFジャストが決める理想