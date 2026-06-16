6月10日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが2歳の長男が“寝てるとき”のかわいらしい様子を明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「豆乳を料理に」。豆乳を白みそと合わせて濃厚まろやかスープに仕立てた「豚肉と春菊の豆乳スープ」を辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった。 ©ABCテレビ