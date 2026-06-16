■これまでのあらすじ妻が息子の水イボが増えたと言うと、義母は「だと思ったわ」とじゃがいもを取り出した。そして得意げにすりおろし出し、息子の肌にぬりぬり。「先生に聞いたら水イボはじゃがいものすりおろしを塗るといいって」と言うが、先生って誰!?「病院に行かずに自然の力で治す方がいい」とお義母さんは言います。でも、私は病気はお医者さんに任せたいんです。だって、ふつうに考えて、じゃがいものすりおろしを塗って