今年3月に解散したアイドルグループ・＃ババババンビのメンバーだった小鳥遊るい（たかなし・るい）が15日、自身のインスタグラムを更新。所属していたゼロイチファミリアに“正社員”として入社したことを発表した。【写真】きわどい…！制服姿で体育座りをした小鳥遊るい小鳥遊は「私にとって、すごく大きな決断です」「今までを愛してくださった皆様の想いを裏切らないよう、これからも目一杯頑張ります！活動の形は変わり