元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の森保一監督（57）との“ツーショット”を公開し、反響を呼んでいる。「どんな時も常に声を出して、全員で闘う姿に胸が熱くなる」とつづり、日本代表ユニフォームを着た永島アナが“森保監督”のメモをのぞき込むショットを投稿した。「森保ジャパンの姿に、今朝もたくさん勇気をもらいました応援しています！！」