海外で特殊詐欺に加担させるため、男性を誘拐した疑いで住吉会系の暴力団組員が逮捕されました。山尾輝斗容疑者は2025年、40代の男性を海外に送り込むため、東京・江東区のホテルに泊まらせるなどして誘拐した疑いが持たれています。山尾容疑者は、「韓国かカンボジアでセキュリティの仕事がある。300万円くらい稼げる」などと言って男性に近づき、パスポートを作るよう指示していたということです。警視庁は認否を明らかにしてい