【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】反応速度がやばい「神セーブ」（実際の様子） 日本代表のGK鈴木彩艶が披露した圧巻の“ミラクルセーブ”が大きな話題を呼んでいる。日本代表は日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを追いかける展開となったが、57分にMF中村敬斗、88分にMF鎌田大地がゴール