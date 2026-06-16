サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は、オランダとの１次リーグ初戦から一夜明けた１５日、米ナッシュビルでの練習を再開した。オランダ戦の先発メンバーは、宿舎で回復に向けたメニューに取り組んだ。ベンチスタートの選手らは、練習パートナーとして現地で活動するＵ―１９（１９歳以下）日本代表と非公開で、練習試合を行った。オランダ戦は２度のリードを許しながらも、中村（スタッ