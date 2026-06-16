タレントの辻希美が15日、自身のアメブロを更新。1週間ぶりに手作りのお弁当を公開した。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）「気づいたらblog1週間ぶりだ」と切り出した辻は、「先週月曜日に更新したきりしてなくて 今日月曜日や〜ん」と久しぶりのブログ更新となったことを報告。続けて、この日と先週作ったというお弁当の写真を複数枚披露し、「毎朝頑張っております!!!!」と日々のお弁当作りに奮闘している様子を