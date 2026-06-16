ステーキレストラン「フォルクス」の公式Xは、2026年6月16日まで使える10％オフクーポンを公開しています。会計時に画像提示で10％オフにフォルクスの公式X限定で、「フォルクスはじめて割」クーポンを公開中。会計時に公式Xの画像を提示すると総額から10％オフになります。クーポン名に「はじめて割」とありますが、はじめてではない人も利用可能です。ただし、「フォルクスはじめて割」は、他の割引券・クーポンとの併用はできま