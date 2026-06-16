【なみコミ】 6月16日 サービス開始 【拡大画像へ】 ウェイブは6月16日、新たなマンガサイト「なみコミ」のサービスをスタートした。 「なみコミ」は、少年・青年・少女・女性・ライトBLなど、バラエティ豊かな6つのレーベルが集結する。wwwave comicsの人気作はもちろん、「なみコミ」でしか読めない、最速先行配信の新作を手軽に楽しめる。 □「なみコミ」