JR新潟駅の万代口側にオフィスビルと賃貸マンションが建設されます。先週、工事の安全祈願祭が行われました。開発が進むのは新潟駅の万代口側、その東地区で、地上14階のオフィス棟と賃貸マンションが建設されます。オフィス棟は医療施設や住民の交流施設も整備される予定で、駅のペデストリアンデッキと直結します。事業主体のJR東日本は交通の結節点である駅を軸に、にぎわいが生まれることをねらいます。6月に着工し、11日は工