松のやは、2026年6月16日10時から使える新たなクーポンを公式Xで公開しています。「うまトマ」もクーポン対象最大33％オフクーポンが終わってしまった......と思ったら、新たなクーポンが登場。松のやのお米が"国産米100％"になったことから、クーポンを利用すると「ご飯にとってもあう4商品」が210円引きになります。対象商品は以下の通り。・味噌ロースかつ定食（790円→580円）・鬼おろしポン酢ロースかつ定食（790円→580円）