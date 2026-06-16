7月3日に日本公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本版声優として、天野叶愛、白山乃愛、戸田恵子、三ツ矢雄二、森川智之らの出演が決定した。 参考：ジェシーらと“最先端タブレット”リリーパッドが出会う『トイ・ストーリー5』本編映像公開 世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストー