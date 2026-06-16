2025年8月にNHK総合で放送された本木雅弘主演の戦後80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』が映画化され、8月21日より全国のTOHOシネマズにて劇場公開されることが決定した。 参考：本木雅弘×竹原ピストル『永い言い訳』対談本木「“自意識の歪み”は、私の中にもある」 本作は、長崎に暮らし日本全国を渡り歩いて被爆者の声を集め続けたジャーナリスト・伊藤明彦の実話を基に、原爆によってもたらされた数奇な出会いを描