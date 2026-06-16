公開中ののせりん初主演映画『ライフセーバー！』より、ライフセーバーになるためのハウツー動画が公開された。 参考：のせりんが目指す理想の役者像とは？“芝居を超えた”『ライフセーバー！』で得たもの 本作は、国際環境認証制度「ブルーフラッグ」をアジアで初めて取得した福井県・若狭和田ビーチを舞台に、夢を見失い人生に迷っていた大学生・勇輝が、ライフ