7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする連続ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』の撮影現場にて、尾崎匠海（INI）のバースデーサプライズが実施された。 参考：田中麗奈×古川雄大×前田公輝×尾崎匠海、『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』クランクイン 本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛か