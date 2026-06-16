今回のお仕事ハックは「仕事を理由に恋愛から逃げている気がする」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。仕事を理由に恋愛から逃げている気がする「今は仕事を頑張りたいから」と恋愛を後回しにしていますが、本当は傷つくのが怖いだけかもしれません。周りが結婚していく中、このまま仕事を理由に逃げ続けていいのか悩んでいます。（人材／20代）大丈夫！恋愛するもしないも自由、結婚するもしないも自由。あ