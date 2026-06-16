取材・文：ミクニシオリ撮影：三浦晃一編集：錦織絵梨奈／マイナビウーマン編集部毎日の食事は、あなたにとってどのくらい大切なものですか？食べることって、生きることに直結するもの。当たり前のように毎日食事を摂るからこそ、ルーティンを重視する人もいれば、日々のストレス発散のために大切、という人もいるかもしれません。働くために必要不可欠、という意味では、食事と同じくらい大切なしごとバッグ。では、食べること