お子さんに座ってほしいです【漫画を読む】ユキミさんのコミックエッセイ『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』（画像433枚）自然に笑顔になる場面に出会ったり、思いがけず他人のやさしさに触れたり。レタスフレンズが実際に体験した、日常生活のなかでふっと心がほぐれた瞬間をコミックエッセイでご紹介。思い出すだけでもちょっと心が上向きになるような、ほっこりエピソードをお楽しみください。■ユキミ