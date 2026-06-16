ニューヨーク発のファッションブランドTheory は、6月21日（日）の父の日に向けた、キャンペーンを実施中です。旗艦店である青山店では、ここでしか作れない特別なギフトがあるということで、その様子を取材してきました。■仕事先や旅先に持ち歩けるレザーラゲッジタグが購入特典に旗艦店の青山店をはじめ、GINZA SIX店、麻布台ヒルズ店、NEWoMan高輪店、テラスモール湘南店、グラングリーン大阪店、博多阪急店、サクラマチ クマ