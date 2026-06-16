対象製品の1つ「RICOH GR IV Monochrome」 リコーイメージング株式会社は6月16日（火）、コンパクトデジタルカメラ「RICOH GRシリーズ」の出荷価格を2026年7月1日（水）に改定すると発表した。約6～11％の引き上げになるという。 価格改定の理由について同社は、昨今の原材料調達価格の値上がりや、製造および物流コストの大幅な上昇に起因するものと説明。現行価格を維持したままでの生産・販売継