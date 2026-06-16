銀一株式会社は、Gura Gear（グラギア）のカメラバッグを対象とした「仕事も、趣味も、軽快に！キボコ シティ クラシックミニ 12L+キャッシュバックキャンペーン」を6月19日（金）から開催する。 期間中に対象のカメラバックパック「キボコ シティ クラシックミニ 12L+」を購入して応募すると、7,000円分の電子マネーギフトがプレゼントされる。対象カラーはブラック、レッド、マルベリー、サハラの全