ここのところ、麻辣湯を筆頭に“たっぷりの野菜や薬膳スパイスを味わえる”辛旨グルメへの注目度がますます上昇中。薬膳独特のスパイシーな味わいには、一度ハマると無性に恋しくなる魅力がありますよね。6月4日、そんなトレンドにぴったりの“きのこ火鍋”専門店「裏の山の木の子吉祥寺店」がオープンしました！これまでにオープンした渋谷店・恵比寿店では、10種類以上のきのこがバスケットに入った「きのこブーケ」がSNS上