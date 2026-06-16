体にもお財布にもやさしい小松菜×とり肉のヘルシーメインディッシュ2選【写真を見る】くせがないからアレンジ自在！ 栄養たっぷり小松菜おかず15品通年手軽に使える青菜といえば、小松菜。クセがなくて食べやすいうえ、カルシウムやビタミンCなどを豊富に含むから栄養価も◎です。今回は、とり肉と合わせてみました。とり肉のうまみを小松菜にまとわせた塩味ベースのシンプルな炒め物と、小松菜の色味と食感をアクセントにした「